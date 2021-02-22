Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Naci, Safiye'ye dünyayı tanıştırıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Safiye ve Naci'nin aşk dolu halleri ekranlara yansırken Gülben ise aşktaki yalnızlığını kendi yüzüne vurmaktadır. Naci, Safiye'ye eski günleri hatırlatmaya çalışırken Han ise gizlediği mankenleri yakmaya başlamıştır.