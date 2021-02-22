Doğduğun Ev Kaderindir 33. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Barış ve Mehdi'nin arasında kalıyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mehdi, Zeynep'i adım adım takip ederken herkes Zeynep'i Mehdi'ye karşı uyarıyor. Barış ve Zeynep'in tartışmasına arada kalan Zeynep'in ne yapacağı da merak konusu olmaktadır.