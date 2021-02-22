  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Oranlar açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

Oranlar açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

Geçtiğimiz günlerde tüm yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da da etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından yapılan ölçümlerde İstanbul'daki barajlarda doluluk oranının yüzde 51.33 seviyesine yükseldiği belirtildi. Son 6 ayın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçen duyanları sevindirdi.

Doğduğun Ev Kaderindir 33. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Barış ve Mehdi'nin arasında kalıyor!Doğduğun Ev Kaderindir 33. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Barış ve Mehdi'nin arasında kalıyor!

Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Naci, Safiye'ye dünyayı tanıştırıyor!Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Naci, Safiye'ye dünyayı tanıştırıyor!

Güldane Biçer'i kim öldürdü?Güldane Biçer'i kim öldürdü?

Çağlayan'da yoldan geçen adamın kafasına düşmüştü! Genç adam o anları anlattıÇağlayan'da yoldan geçen adamın kafasına düşmüştü! Genç adam o anları anlattı

 

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:12
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Oranlar açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Oranlar açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Güldane Biçer'i kim öldürdü?
Güldane Biçer'i kim öldürdü?
Çağlayan'da yoldan geçen adamın kafasına düşmüştü! Genç adam o anları anlattı
Çağlayan'da yoldan geçen adamın kafasına düşmüştü! Genç adam o anları anlattı
Reddedilmeye dayanamadı! Evlilik teklifi yaptığı kadını raylara itti
Reddedilmeye dayanamadı! Evlilik teklifi yaptığı kadını raylara itti
Eyüpsultan'da pitbull dehşeti! Yakaladığı kediyi paramparça etti
Eyüpsultan'da pitbull dehşeti! Yakaladığı kediyi paramparça etti
19 Şubat Hava Durumu | Yurt genelinde güneşli bir haftaya giriliyor!
19 Şubat Hava Durumu | Yurt genelinde güneşli bir haftaya giriliyor!
Kartepe'de skandal görüntüler: Araç lastiği yakan fabrika zehir yayıyor, Valilik sessiz!
Kartepe'de skandal görüntüler: Araç lastiği yakan fabrika zehir yayıyor, Valilik sessiz!
Pitbull tarafından paramparça olmaktan son anda kurtuldu!
Pitbull tarafından paramparça olmaktan son anda kurtuldu!
Antalya’dan gelen görüntüler pes dedirtti: Kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda eğlence gecesi düzenlediler!
Antalya’dan gelen görüntüler pes dedirtti: Kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda eğlence gecesi düzenlediler!
Adana'da tepki çeken görüntüler! Çürük meyvelerden meyve suyu mu yapılıyor?
Adana'da tepki çeken görüntüler! Çürük meyvelerden meyve suyu mu yapılıyor?