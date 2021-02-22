Oranlar açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

Geçtiğimiz günlerde tüm yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da da etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından yapılan ölçümlerde İstanbul'daki barajlarda doluluk oranının yüzde 51.33 seviyesine yükseldiği belirtildi. Son 6 ayın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçen duyanları sevindirdi.