Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı! AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım

AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partiye katılmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı! AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım

CHP'den istifa eden daha sonra ise geçtiği Memleket Partisi'nden de istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Grup Toplantısı'nda parti rozetini takacağı Çelebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelebi, “Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim” dedi.

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den ilk açıklama: Elimden gelen desteği vermeye geldim

"ATATÜRK ASKERİ OLARAK TÜRKİYE YÜZYILI MÜCADELESİNDE YANINIZDAYIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti rozetini taktığı Çelebi yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Allah utandırmasın öncelikle. Neden buradayım. Sayın Cumhurbaşkanım siz canınız, ben özgürlüğümle tehdit edildim. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde karşınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Bir milyona yakın asker, silah arkadaşım görevinin başında. Birçok devre arkadaşım şehit düştü. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK terör örgütü ile mücadelenizde yanınızdayım. Temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de bir Atatürk askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı! AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım

AK Parti'ye katıldığını yazılı açıklamayla duyuran Çelebi şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yüce Türk Milleti,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamızı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım PKK - Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez.

Vatan ve millet bütünlüğümüzü,

FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,

Milli konuları ( Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışın gereği olarak;

Kimsesizlerin kimsesizi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mecburiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığının sonuna kadar destektir. Saygılarımla..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı! AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım

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