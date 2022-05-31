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  3. Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

Akaryakıta gelen zamların ardından, vatandaş zam sonrası fiyatları merak ediyor. İşte 31 Mayıs benzin ve motorin güncel fiyatları...

Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

Son zamanlarda üst üste yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak akaryakıta yapılan zamların ardından, vatandaş güncel benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

BENZİN VE MOTORİN HANGİ İLDE NE KADAR?

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarının artmasına neden oluyor. Benzin ve motorine son olarak 2 zam yapılmıştı. İstanbul'da benzin litre fiyatı 24,32 TL iken motorin litre fiyatı 23,45 TL olarak belirlendi. 

Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

Ankara'da benzin litre fiyatı 24,42 TL'den satılırken motorin litre fiyatı 23,54 TL'den satılıyor. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 24,42 TL olarak belirlenirken  motorin litre fiyatı 23,56 TL olarak belirtildi.

Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

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