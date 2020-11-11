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Akaryakıta zam yağmuru sürüyor! Benzine 19 kuruş zam geldi

Son dakika haberi... EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Akaryakıta zam yağmuru sürüyor! Benzine 19 kuruş zam geldi

Son dakika haberi... EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

BENZİNİN FİYATI

Söz konusu zammın ardından Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


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