Diyarbakır'da akrep alarmı! 12 aylık bebeği soktu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akrebin soktuğu bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi'nde 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi sabah saatlerine doğru akrep soktu. Durumu fark eden ailesi, çocuğu Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine götürdü. Bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastaneye sevk edildi.
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KAYNAK: İHA