Tekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonucu bir kişi kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

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Tekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonucu bir kişi kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde akşam saat 21.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde saatlik kiralık bir evde görüşen Ü.I. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ü.I., (26), Z.A.'yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

Tekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Ü.I. gözaltına alınırken, olayın yaşandığı eve kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İHA

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