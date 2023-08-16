Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!

Samsun'da yolda baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!

Samsun'da yolda baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Kökçüoğlu Camisi karşındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Akif Arslan (53) yol kenarında baygın halde bulundu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 çocuk babası Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdullah Akif Arslan'ın Abhazya'da yaşadığı ve balıkçılık yaptığı, memleketi Samsun'a da balıkçı teknesini almaya geldiği öğrenildi. Arslan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!

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KAYNAK: İHA

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