Hatalı doğum sonucunda sakat kalan, 40’ın üzerindeki buzağı tedavi edildi

Hatalı doğum kurbanı olan 40'ın üzerinden buzağı Sivas Cumhuriyet Hastanesi Hayvan Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sakatlıktan kurtuldu.

Yetiştiriciler tarafından hayvan doğumları sırasında yapılan yanlış uygulamalar hayvanların ölmesine veya buzağıların ayaklarının kırılmasına neden oluyor. Uzmanlar hayvan doğumlarının veteriner eşliğinde yapılası gerektiğini ifade ediyor. 2023 yılı içerisinde hayvan hasta sayılarının arttığını ifade eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Abdurrahman Takcı, yetiştiricilere önemli bilgiler verdi. Takcı, "Yetiştiricilerimiz doğumlarda çok aceleci davranıyorlar, bir an önce buzağıyı kurtarmaya yönelik girişimlerde bulunuyorlar fakat yetiştiricilerimizin güç doğum diye adlandırdığımız durumlarla karşılaşmamaları için hekim çağırmaları gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"BUZAĞIYI YA YANLIŞ ÇEKİYORLAR VEYA ÇOK GÜÇ UYGULAYARAK ÇEKİYORLAR"

Takcı, yetiştiriciler tarafından yapılan yanlış doğumlarda hem anne hem de yavrusunun hayatının riske atıldığını söyleyerek, "Yetiştirici hekim kontrolü olmaksızın hemen girişimde bulunuyor. Aşırı güç uygulayarak buzağları çıkartıyorlar. Buna bağlı olarak ya annede ya yavruda bazen de ikisinin hayatı riske girebiliyor. Buna bağlı olarak bu yıl kırkın üstünde buzağılarda kırık problemiyle hastanemize başvuruldu. Yetiştiricilerimizin büyük bir kaybı aslında çünkü Sivas genel itibariyle süt üretiminin çok fazla olmadığı bir il buna bağlı olarak buzağı tek yegâne geliri yetiştiricinin. Buzağıyı da kaybettikleri takdirde bir yılları boşa gidiyor. Buzağıyı ya yanlış çekiyorlar veya çok güç uygulayarak çekiyorlar buna bağlı olarak bir kolu kırılabiliyor veya arka ayaklarında kırık oluşabiliyor" ifadelerine yer verdi.

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"BU YIL KIRKIN ÜSTÜNDE KIRIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu yıl kırkın üstünde kırık operasyonu gerçekleştirdiklerine değinen Takcı, "Buzağı doğum kanalına normal girdi mi? Doğum kanalından rahat çıkabilir mi bunların kararını ancak bir hekim verebilir. Aksi takdirde böyle problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Biz hayvan hastanesi olarak bu yıl kırkın üstünde kırık operasyonu gerçekleştirdik. Bunların arasında yetiştiricinin gözden çıkarttığı yani kırıkla alakalı durumlara müdahale edemiyor, bunun sonucunda çoğu zaman buzağıyı kaybediyor. Biz burada kırkın üzerinde ameliyat yaparak bunları komplikasyonsuz şekilde yetiştiriciye teslim ettik. Böylece de kırk tane buzağıyı tekrar yetiştiriciye kazandırmış olduk. Yetiştiricilerimiz güç doğum diye adlandırdığımız bu durumlarla karşılaşmamaları için hekim çağırmaları gerekiyor. Ancak çeşitli nedenlerle böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında yetiştiricilerin bazıları kendi yöntemleriyle bacağı iyileştirmeye çalışıyorlar. Ancak bu durum bizim işimizi çoğu zaman oldukça güçleştiriyor. Bu nedenle çiftçilerimiz böyle bir durum yaşarsa hemen hastaneye getirmeliler" dedi.

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