Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!

Borsada yatırımcı sayısı tarihi zirvelere ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 kişi ile bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı. Son 15 günde pay senedi yatırımcısı 540 bin kişi arttı.

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Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!

Borsada pay senedi piyasasında son 15 günde 540 bin yatırımcı katıldı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 kişi ile bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı.

Borsada yatırımcı sayısı tarihi zirvelere ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 kişi ile bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı. Son 15 günde pay senedi yatırımcısı 540 bin kişi arttı.

MKK verilerine göre yatırımcı sayısında aylık artış yüzde 27,54 düzeyinde 1 milyon 216 bin 954 kişi arttı. Yıllık artış ise yüzde 114,06 oranında 3 milyon 3 bin 214 kişi olarak gerçekleşti.

Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!

Pay senedi yatırımcı sayısındaki bu artış son dönemde halka arzlara katılımdan dolayı gerçekleştiği düşünülüyor.

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KAYNAK: İHA

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