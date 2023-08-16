4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı

Merkezefendi Belediyesi'nin ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan 4 bin öğrenciye sağlayacağı öğrenim desteği başvuruları başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi'nce ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5 ila 12. sınıflar arasında öğrenim gören 4 bin öğrenciye toplamda 12 milyon 800 TL öğrenim yardımı verilecek. Öğrencilere 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımı başvuruları bugün başladı. 1 Eylül Cuma gününe kadar sürecek olan başvurular, https://www.merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/ web adresinden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak.

"NÜFUSA ORANLA EN ÇOK ÖĞRENİM DESTEĞİ VEREN BELEDİYEYİZ"

Öğrencilere desteklerini her zaman sürdüreceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde yaşayan çocuklarımızın faydalanacağı öğrenim desteği başvuruları başladı. Gençlerimizin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırmak ve hem kendi hem de aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla vereceğimiz öğrenim desteğinden 4 bin Merkezefendili öğrencimiz yararlanacak. Nüfusa oranla en çok öğrenim desteği veren belediyeyiz. Öğrencilerimize ve ailelerine şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

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Her aileden yalnızca bir öğrencinin faydalanacağı öğrenim desteği için başvuru şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Merkezefendi ilçe sınırlarında ikamet etmek, 5 ila 12. sınıflar arasında öğrenim görmek, ilkokul, açık lise, üniversite ve özel okulda okumamak olarak ilan edildi.

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