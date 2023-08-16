4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı

Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteklerini sürdürüyor.

YAYINLAMA
Google News
4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı

Merkezefendi Belediyesi'nin ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan 4 bin öğrenciye sağlayacağı öğrenim desteği başvuruları başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi'nce ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5 ila 12. sınıflar arasında öğrenim gören 4 bin öğrenciye toplamda 12 milyon 800 TL öğrenim yardımı verilecek. Öğrencilere 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımı başvuruları bugün başladı. 1 Eylül Cuma gününe kadar sürecek olan başvurular, https://www.merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/ web adresinden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak.

4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı

"NÜFUSA ORANLA EN ÇOK ÖĞRENİM DESTEĞİ VEREN BELEDİYEYİZ"

Öğrencilere desteklerini her zaman sürdüreceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde yaşayan çocuklarımızın faydalanacağı öğrenim desteği başvuruları başladı. Gençlerimizin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırmak ve hem kendi hem de aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla vereceğimiz öğrenim desteğinden 4 bin Merkezefendili öğrencimiz yararlanacak. Nüfusa oranla en çok öğrenim desteği veren belediyeyiz. Öğrencilerimize ve ailelerine şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı

Her aileden yalnızca bir öğrencinin faydalanacağı öğrenim desteği için başvuru şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Merkezefendi ilçe sınırlarında ikamet etmek, 5 ila 12. sınıflar arasında öğrenim görmek, ilkokul, açık lise, üniversite ve özel okulda okumamak olarak ilan edildi.

CZN Burak ve babası hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldıCZN Burak ve babası hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

NATO'dan gelen şok teklif dünyanın gündemine oturdu! Ukrayna'nın başkenti değişiyor mu?NATO'dan gelen şok teklif dünyanın gündemine oturdu! Ukrayna'nın başkenti değişiyor mu?

Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?

Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!Borsada yatırımcı rekoru kırıldı, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Liselerde sınıf tekrarı geri geliyorSon dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Liselerde sınıf tekrarı geri geliyor

Estetik yaptıran sunucu Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada olay oldu "17'li genç kız olmuşsun"Estetik yaptıran sunucu Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada olay oldu "17'li genç kız olmuşsun"

Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!Yolda baygın halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti!

Hatalı doğum sonucunda sakat kalan, 40’ın üzerindeki buzağı tedavi edildiHatalı doğum sonucunda sakat kalan, 40’ın üzerindeki buzağı tedavi edildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecekTarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek

Atık kumaşlarla ilginç tasarımlar ortaya çıktı!Atık kumaşlarla ilginç tasarımlar ortaya çıktı!

Basra sıcağından bunalan bir fırıncı esnafı dükkanına astığı yazıyla şaşkına çevirdi!Basra sıcağından bunalan bir fırıncı esnafı dükkanına astığı yazıyla şaşkına çevirdi!

Tehlikeli manzara! Kelebekler Vadisi’ne jandarmadan uyarı tabelasıTehlikeli manzara! Kelebekler Vadisi’ne jandarmadan uyarı tabelası

Sivas'ın nüfusu azalıyor, göç vermeye devam ediyorSivas'ın nüfusu azalıyor, göç vermeye devam ediyor

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek
Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek
Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı
Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı
İSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldı
İSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldı
Son Haberler
Bu gün altın kaç TL 'den kapandı ? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları akaç TL'den kapandı
Bu gün altın kaç TL 'den kapandı ? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları akaç TL'den kapandı
Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!
Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!
Diyarbakır'da akrep alarmı! 12 aylık bebeği soktu
Diyarbakır'da akrep alarmı! 12 aylık bebeği soktu
Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!
Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Çok Okunanlar
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Hatalı doğum sonucunda sakat kalan, 40’ın üzerindeki buzağı tedavi edildi
Hatalı doğum sonucunda sakat kalan, 40’ın üzerindeki buzağı tedavi edildi
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!