Tunus’ta Türk müziği, binlerce dinleyiciyi etkisi altına aldı

Yunus Emre Enstitüsü, kadim Türk kültüründen aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılında dünyayı kültür ağlarıyla örmeye devam ediyor.

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Tunus’ta Türk müziği, binlerce dinleyiciyi etkisi altına aldı

Yunus Emre Enstitüsü, kadim Türk kültüründen aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılında dünyayı kültür ağlarıyla örmeye devam ediyor.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Tunus Kültür Bakanlığının himayelerinde düzenlenen "Uluslararası Kartaca Festivali"ne Türkiye'yi temsilen katıldı. Tunus'taki Antik Kartaca Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde, ülkenin seçkin uluslararası festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 57. kez düzenlenen büyük çaplı kültürel etkinlikte çok sayıda ülke yer aldı.

TUNUS'TA TAKSİM RÜZGARI ESTİ

Festivale, Tunus Büyükelçiliği Müsteşarı Belgin Ergüneş, Tunus Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Türk kurumlar ile yerel kurumların temsilcileri, sanatseverler ve davetliler başta olmak üzere yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Festivale Türkiye'den katılan "Taksim Trio" adlı müzik grubunun Türkiye'ye ve Tunus'a ait ezgileri icra ederek iki ülkenin kültürel değerlerini aynı sahneye taşıdığı programda Türk müzikleri, dinleyicileri etkisi altına aldı. 1'inci yüzyılda inşa edilen Kartaca Amfitiyatrosu'nda gerçekleştirilen müzik şöleninde Yunus Emre Enstitüsü, Tunus'ta Türk müziğinin yankılanmasına vesile oldu.

Tunus’ta, Türk müziği, binlerce dinleyiciyi etkisi altına aldı

"Sanat, kültürel ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayan en kıymetli araç, müzik ise asli köprüdür"

Tunus Büyükelçiliği Müsteşarı Belgin Ergüneş, "Tunus Kültür Bakanlığının ev sahipliğinde, Yunus Emre Enstitümüzün de kıymetli katkılarıyla hazırlanan bu güzel organizasyonda yer almaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi sanat, kültürel ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayan en kıymetli araç, müzik ise asli köprüdür. Bu gecenin kültürel ilişkilerin derinleşmesine vesile olduğunu düşünüyor, Taksim Trio grubumuz ve değerli sanatçılarına ülkemizi bu denli güzel temsil ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ali İhsan Çevik ise, "Tunus Kültür Bakanlığı himayelerinde bu yıl 57. kez gerçekleştirilen Uluslararası Kartaca Festivali'ne yurt dışında da ciddi bir dinleyici kitlesine sahip olan "Taksim Trio" grubuyla katılmaktan dolayı Yunus Emre Enstitüsü olarak mutluluk duyuyoruz. Festivalin düzenlenmesine imkan sağlayan Tunus Kültür Bakanlığına, organizasyonda katkısı bulunanlara ve bu güzel geceyi bize yaşatan Taksim Trio müzik grubumuza da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Tunus’ta, Türk müziği, binlerce dinleyiciyi etkisi altına aldı

Koordinatör Çevik, "Tunus'ta düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların katılımıyla gerçekleşen uluslararası müzik şöleninde böylesi güzel ve etkileyici bir platformda biz de Türk müziğimizi ve kültürel unsurlarımızı sergileyerek müzikseverlerin beğenisine sunduk. Bugün müzikseverlerin buradaki coşkusuna tanık olduktan sonra "Tunus'ta Taksim rüzgarı esti" diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

57. Uluslararası Kartaca Festivali, farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla 19 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.

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KAYNAK: İHA

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