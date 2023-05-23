Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Sakarya'nın ilçesi olan Serdivan da 9 kişiden oluşan arkadaşlar aralarında bulunan alacak verecek mevzusundan dolayı sabahın erken saatlerinde silahlar konuştu. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralanırken, konu ile bağlantılı olan diğer 6 kişi gözaltına alındı.

Serdiva'nın Arabacıalanı Mahallesi 511 Sokak mevkiinde bulunan evde sabah 06.00 sularında silahlı çatışma sesleri duyuldu. Elde edilen bilgiler, aralarında para meselesi bulunan 9 arkadaşın evde buluştuğu ve bu buluşma esnasında silahların birbirlerine silah çekmeleri sonucu yaralıların olduğu üzerine. Çıkan çatışmada Y.Ç (28) evin sahibi H.S (43)ve O.T (23) yaralandı. Durumun mahalle sakinleri tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerin polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürerek tedavi altına alırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine yer verildi. Polis ekipleri tarafından 6 şüpheli gözaltına alınırken 2 adet tabancada ele geçirildi.

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Öte yandan, olayın yaşandığı evde de bir takım uyuşturucu maddelerinin bulunduğu öğrenildi.

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