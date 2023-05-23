Sakarya'da şüpheli ölüm! 4 gündür haber alınamayan şahıs konteynerde ölü bulundu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Battakköy Mahallesi'ndeki bir konteynerde yaşayan Kazım K'den (66), 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmesi üzerine arama başlatıldı. Polisin arama sonucunda Kazım K. kaldığı konteynerde ölü bulundu.

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Sakarya'da şüpheli ölüm! 4 gündür haber alınamayan şahıs konteynerde ölü bulundu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Battakköy Mahallesi'ndeki bir konteynerde yaşayan Kazım K'den (66), 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Sakarya'da şüpheli ölüm! 4 gündür haber alınamayan şahıs konteynerde ölü bulundu!

CESEDİ ATIK MAZEMELERİN ARASINDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, atık malzemelerle dolu konteynerde K.K'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde K.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine gönderildi.

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KAYNAK: AA

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