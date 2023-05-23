Sakarya'da şüpheli ölüm! 4 gündür haber alınamayan şahıs konteynerde ölü bulundu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Battakköy Mahallesi'ndeki bir konteynerde yaşayan Kazım K'den (66), 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
CESEDİ ATIK MAZEMELERİN ARASINDA BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, atık malzemelerle dolu konteynerde K.K'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde K.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine gönderildi.
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KAYNAK: AA