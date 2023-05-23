Kontrolden çıkan kamyon nehre uçtu! İçindeki sürücü suda kayboldu!

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyon nehre düştü, sürücünün kaybolduğu olayda ekipler arma kurtarma çalışması başlattı.

NEHRE UÇAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Soğuksu mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Artvin'den Şavşat istikametine gitmekte olan Z.T. yönetimindeki 55 AIL 79 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak bilinmeyen bir nedenle nehre düştü. Kamyon, kısa sürede nehrin azgın sularına gömülürken ,araç içinde bulunan sürücünün kayıp olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

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