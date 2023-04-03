Aleksa Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksa Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksa Marjanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Aleksa Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Marjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Marjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Marjanovic 25 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Marjanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice U19 futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Marjanovic'nin GFK Sloboda Uzice U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksa Marjanovicboyu ve yaşı kaç

Aleksa Marjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Marjanovic kimdir

Aleksa Marjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Marjanovic şuan GFK Sloboda Uzice U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksa Marjanovic nereli

GFK Sloboda Uzice U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

GFK Sloboda Uzice U19 takımının kadro genişliği 5 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
-default.jpg Andrija Vujakovic
Kaleci
-default.jpg Aleksa Marjanovic
Kaleci
-689261-1663105692.jpg Luka Milovanovic
Stoper		10 Bin €
-880365-1663106028.jpg Nebojsa Vujicic
Orta saha		10 Bin €
-default.jpg Tomo Soc
Sol Kanat

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

GFK Sloboda Uzice U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

GFK Sloboda Uzice U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.4'dir.

GFK Sloboda Uzice U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

GFK Sloboda Uzice U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 20.0 oran ile toplam 1 şeklindedir.

GFK Sloboda Uzice U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!
Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek
Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek
2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak
2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formasıyla 100. golünü attı
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formasıyla 100. golünü attı
Son Haberler
AYM "eşitliğe aykırı" buldu! Kadınların evlendikten sonra da soyadını kullanabilmesinin önünü açtı!
AYM "eşitliğe aykırı" buldu! Kadınların evlendikten sonra da soyadını kullanabilmesinin önünü açtı!
Canlı hayvan borsası yeniden açıldı! Et fiyatında düşüş bekleniyor
Canlı hayvan borsası yeniden açıldı! Et fiyatında düşüş bekleniyor
Sudan'a giden Türk uçağına saldırı düzenlendi!
Sudan'a giden Türk uçağına saldırı düzenlendi!
Kılıçdaroğlu, 2019’da Batman’da verdiği cami sözünü yerine getirmeyince, cemaat umudunu keserek ilk balyozu vurdu!
Kılıçdaroğlu, 2019’da Batman’da verdiği cami sözünü yerine getirmeyince, cemaat umudunu keserek ilk balyozu vurdu!
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik tören, engel tanımayan sporcular onurlandırılacak
Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik tören, engel tanımayan sporcular onurlandırılacak
Yarı final heyecanında 2. randevu! Potada kadınlar derbisi yarı finalde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Yarı final heyecanında 2. randevu! Potada kadınlar derbisi yarı finalde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Çok Okunanlar
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fevvaz isminin anlamı nedir, Fevvaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Fevvaz isminin anlamı nedir, Fevvaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rolkay isminin anlamı nedir, Rolkay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rolkay isminin anlamı nedir, Rolkay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülboy isminin anlamı nedir, Gülboy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülboy isminin anlamı nedir, Gülboy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Trabzonspor aradığı teknik direktörünü buldu! Bu gece İstanbul'a geliyor!
Trabzonspor aradığı teknik direktörünü buldu! Bu gece İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico Üyeleri İftar Sofrasında Buluştu
Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico Üyeleri İftar Sofrasında Buluştu
Yorumlananlar