Aleksa Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Marjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Marjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Marjanovic 25 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Marjanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GFK Sloboda Uzice U19 futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Marjanovic'nin GFK Sloboda Uzice U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Marjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Marjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Marjanovic şuan GFK Sloboda Uzice U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
GFK Sloboda Uzice U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
GFK Sloboda Uzice U19 takımının kadro genişliği 5 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Andrija Vujakovic
Kaleci
|-
| Aleksa Marjanovic
Kaleci
|-
| Luka Milovanovic
Stoper
|10 Bin €
|-
| Nebojsa Vujicic
Orta saha
|10 Bin €
|-
| Tomo Soc
Sol Kanat
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
GFK Sloboda Uzice U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
GFK Sloboda Uzice U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.4'dir.
GFK Sloboda Uzice U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
GFK Sloboda Uzice U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 20.0 oran ile toplam 1 şeklindedir.
GFK Sloboda Uzice U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.