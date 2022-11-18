ALES/3'e sayılı gün kaldı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: "Toplamda 500 binin üzerinde..."

20 Kasım Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu hakkında açıklama yapan Ali Ersoy, toplamda 500 binin üzerinde adayın katılacağını ifade etti.

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ALES/3'e sayılı gün kaldı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: "Toplamda 500 binin üzerinde..."

20 Kasım Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) hakkında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy toplamda 500 binin üzerinde adayın katılacağını ifade etti.

TOPLAMDA 92 SINAV MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu senenin üçüncü ve son oturumu gerçekleştirilecek ALES 501 bina ve 6 bin 744 salonda uygulanacak olup sınavda, emniyet görevlisi dahil 23 bin 735 sınav görevlisi yer alacak.

Toplamda 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan oturum, saat 10:15'te eş zamanlı olarak başlayacak. Adaylar saat 10:00'dan sonra sına merkezlerine alınmayacak.

ALES/3'e sayılı gün kaldı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: Toplamda 500 binin üzerinde...

75 BİN SINAV GÖREVLİSİ GÖREV YAPACAK

Sınav ile ilgili açıklamaya yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının üçüncüsünü bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Üç ALES'e toplamda 500 binin üzerinde aday katılmış olacak. Ayrıca bu sınavlarda yaklaşık 75 bin sınav görevlisi görev yapmış olacak." dedi.

Sınav organizasyonunda emeği geçen görevlilere teşekkür eden Başkan Ersoy, sınava girecek tüm adaylara başarı dileklerinde bulundu.

ALES/3'e sayılı gün kaldı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: Toplamda 500 binin üzerinde...

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