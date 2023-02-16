Alessio Re kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessio Re Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessio Re adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessio Re Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessio Re 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessio Re Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alessio Re, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ascoli Calcio futbol takımında oynamaktadır. Ascoli Calcio takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alessio Re'nin Ascoli Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alessio Re Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessio Re isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alessio Re Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessio Re futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ascoli U17

1 Eylül 2020 yılında Ascoli U19

1 Temmuz 2022 yılında Ascoli

Alessio Re Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessio Re şuan Ascoli Calcio takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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