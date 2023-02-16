Andrea Franzolini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Franzolini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Franzolini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Franzolini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Franzolini 6 Eylül 2003 tarihinde Latina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Franzolini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gea World yapmaktadır. Andrea Franzolini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ascoli Calcio futbol takımında oynamaktadır. Ascoli Calcio takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrea Franzolini'nin Ascoli Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrea Franzolini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Franzolini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrea Franzolini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Franzolini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2018 yılında Ascoli Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Ascoli U17

1 Eylül 2020 yılında Ascoli U19

1 Temmuz 2021 yılında Ascoli

Andrea Franzolini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Franzolini şuan Ascoli Calcio takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.