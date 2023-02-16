Marcello Falzerano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcello Falzerano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcello Falzerano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcello Falzerano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcello Falzerano 12 Nisan 1991 tarihinde Pagani şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcello Falzerano Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestFoot FM yapmaktadır. Marcello Falzerano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ascoli Calcio futbol takımında oynamaktadır. Ascoli Calcio takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcello Falzerano'nin Ascoli Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcello Falzerano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcello Falzerano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcello Falzerano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcello Falzerano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Salernitana U19

1 Temmuz 2010 yılında Salernitana

1 Temmuz 2011 yılında Chievo Verona

18 Ağu 2011 yılında AS Avellino

1 Ocak 2012 yılında Latina Calcio

30 Haziran 2012 yılında AS Avellino

1 Temmuz 2012 yılında Chievo Verona

16 Temmuz 2012 yılında Grosseto

30 Haziran 2013 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2013 yılında Ascoli

9 Ocak 2014 yılında Gubbio

1 Temmuz 2014 yılında Pistoiese

31 Temmuz 2015 yılında Bassano

31 Ocak 2017 yılında Venezia

10 Ocak 2019 yılında Perugia

26 Temmuz 2022 yılında Ascoli

Marcello Falzerano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcello Falzerano şuan Ascoli Calcio takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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