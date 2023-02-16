Filippo Palazzino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filippo Palazzino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filippo Palazzino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filippo Palazzino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filippo Palazzino 30 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filippo Palazzino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reset Group Srl yapmaktadır. Filippo Palazzino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ascoli Calcio futbol takımında oynamaktadır. Ascoli Calcio takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filippo Palazzino'nin Ascoli Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filippo Palazzino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filippo Palazzino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filippo Palazzino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filippo Palazzino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ascoli U17

1 Eylül 2020 yılında Ascoli U19

1 Ocak 2022 yılında Ascoli

Filippo Palazzino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filippo Palazzino şuan Ascoli Calcio takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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