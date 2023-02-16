Ali Emre Yanar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Emre Yanar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Emre Yanar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Emre Yanar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Emre Yanar 15 Mayıs 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Emre Yanar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Emre Yanar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Altınordu FK futbol takımında oynamaktadır. Altınordu FK takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ali Emre Yanar'nin Altınordu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Emre Yanar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aliemreynr/

Ali Emre Yanar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Emre Yanar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Emre Yanar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Emre Yanar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2016 yılında Altınordu

9 Ocak 2019 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2019 yılında Altınordu

10 Eylül 2020 yılında Niğde Anadolu

24 Eylül 2020 yılında Altınordu

2 Ekim 2020 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

Ali Emre Yanar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Emre Yanar şuan Altınordu FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Altindag (05/2007-09/2007), Bucaspor (09/2007-01/2013), Altinordu (01/2013-06/2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.