Emirhan Aydogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Aydogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emirhan Aydogan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emirhan Aydogan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emirhan Aydogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Aydogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Aydogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Aydogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Aydogan 26 Haziran 1997 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emirhan Aydoğan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Aydogan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cenk Melih Yazıcı yapmaktadır. Emirhan Aydogan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Altınordu FK futbol takımında oynamaktadır. Altınordu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emirhan Aydogan'nin Altınordu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Aydoganboyu ve yaşı kaç

Emirhan Aydogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Aydogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 875 Bin € kadar çıkmıştır.

Emirhan Aydogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Aydogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor U19

1 Temmuz 2015 yılında Bursaspor U21

1 Ağu 2016 yılında Bandırmaspor

30 Aralık 2016 yılında Bursaspor U21

4 Ocak 2017 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2017 yılında Bursaspor U21

3 Ağu 2017 yılında İnegölspor

30 Haziran 2019 yılında Bursaspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Bursaspor

13 Ocak 2022 yılında Alanyaspor

12 Ağu 2022 yılında Sakaryaspor

12 Ocak 2023 yılında Altınordu

Emirhan Aydogan kimdir

Emirhan Aydogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Aydogan şuan Altınordu FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bursaspor (2009-2015)

Emirhan Aydogan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emirhan Aydogan nereli

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