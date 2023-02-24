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Ali Kurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? KİPTAŞ Genel müdürü Ali Kurt'un biyografisi
KİPTAŞ Genel müdürü Ali Kurt, kentsel dönüşüm alanında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Ali Kurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte KİPTAŞ Genel müdürü Ali Kurt'un biyografisi.
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