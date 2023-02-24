Ali Kurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? KİPTAŞ Genel müdürü Ali Kurt'un biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. kentsel dönüşüm alanında eski yapıları dönüşümlerinde önemli rol oynayan KİPTAŞ'ın genel müdürü Ali Kurt'un bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Ali Kurt'un hayat biyografisi.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KURT KİMDİR? BİYOGRAFİSİ