Ali Sunal babası Kemal Sunal’ın videosunu görünce gözyaşlarını tutamadı: Duygulandım

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın, yıllar önce şarkıcı Fatih Ürek'le beraber, bir dönemin meşhur şarkısı 'Bekar Gezelim'i söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bebek'te objektiflere takılan yakın arkadaşlar Doğa Rutkay ve Ali Sunal, merhum sanatçının duygulandıran videosu hakkında konuşarak basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

“ESKİ BİR MAZİMİZ VAR”

Usta sanatçı Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’la dans ederken çekilen videonun yıllar sonra ortaya çıktığı hatırlatılan Rutkay, "Biz de şimdi onu konuştuk, andık. Nurlar içerisinde yatsın. Ben zaten çok yakın tanıdım Kemal ağabeyi. Çocukluğum Kemal ağabeyimin evinde geçti. Çok iyi tanıdığım için onu neşesini, o tatlı hallerini, gülümsemesini hâlâ hatırlıyorum. Bende çok özel bir yeri var. İstanbul’a Ankara'dan ilk taşındığımızda Kemal ağabeylerle, Ali’yle tanışmıştım, 1990’ların başıydı. Bu kadar eski bir mazimiz var” diye konuştu.

“O ANLARI HATIRLADIM”

Ali Sunal ise sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili, "Ailece böyle yemeklere giderek eğleniyorduk. Güzel ve keyifli oluyordu. Her aile gibi öyle keyifli zamanlar geçiriyorduk. Videoyu görünce o güne gittim, o anları hatırladım. Keyifliydi, tabi biraz duygulandım” ifadelerini kullandı.

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