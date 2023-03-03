Ali Taha Koç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ali Taha Koç'un biyografisi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Ali Taha Koç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Ali Taha Koç'un biyografisi.