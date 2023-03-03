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Ali Taha Koç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ali Taha Koç'un biyografisi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Ali Taha Koç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Ali Taha Koç'un biyografisi.
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