Alimallah ne demek, TDK'ya göre Alimallah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alimallah ne demek? Alimallah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alimallah kelimesi. Peki alimallah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alimallah nedir, alimallah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Alimallah kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Alimallah kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ALİMALLAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alimallah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alimallah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre alimallah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için `en iyisini Allah bilir` anlamında kullanılan bir söz



ALİMALLAH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Rana bir lalanga yapar, alimallah parmaklarını yalarsın.

