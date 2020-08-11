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Alişan ikinci bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

İkinci bebek sahibi olacaklarını açıklayan Alişan ve Buse Varol çifti Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında çocuklarının cinsiyetini açıkladı.
11 Ağustos 2020 Salı 12:42
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