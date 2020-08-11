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  3. Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Canlı yayında açıklayacak

Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Canlı yayında açıklayacak

Geçtiğimiz günlerde ikinci bebek sahibi olacaklarını açıklayan Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ikinci bebeğinin cinsiyetini yeni programında canlı yayında açıklayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarında bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için evlerinde parti düzenleyen Alişan ve Buse Varol çifti yaptıkları paylaşımla ikinci bebeklerinin cinsiyetini yeni programında canlı yayında açıklayacağını haber verdi.

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11 Ağustos 2020 Salı 11:01
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