Altı benzemez partinin kurmayları çalışmalara başladı: İttifak içinde ittifak, çatı ittifakı masada! Cumhurbaşkanı adayı...

Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen ve birbirinden farklı seslerin çıktığı altılı masa, şimdilerde üçüncü ittifak söylemini konuşuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. 3. ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" ifadesini kullanarak kulisleri hareketlendirmişti. Bu söylem sonrası, cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen muhalefet üçüncü ittifak için çalışmaya başladı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre altılı masa kurmayları, yeni seçim yasası ve yeni bir ittifak için görüş belirtti.

"İKİNCİ İTTİFAK AMA ÜST ÇATIDA TEK İTTİFAK"

İkinci ittifak konusunda kurmaylar," Simülasyonları yapıyoruz. Bu çalışmalarda muhalefetin en kazançlı çıkacağı senaryo hangisiyse onun üzerinde bir çalışma ilerleyecek. Altı partinin ittifakından kaynaklı bir araya gelmek muhalefetin avantajınaysa muhtemelen öyle ilerlenecek. Ama altı siyasi parti içinde tekrar bir ikinci ittifak ama üst çatıda tek ittifak; cumhurbaşkanı adayı ortak olacak, siyasi partiler kendi aralarında listelerle ilgili iki ayrı ittifak oluşturup bir liste çalışması olacak. Bunlar çalışılıyor şu an." değerlendirmesinde bulundu.

"HANGİ PARTİ GÜÇLÜYSE O İLDE LİSTE ÇIKMAZ"

İkinci ittifakın olması durumunda olabilecek senaryolar için için kurmaylar şu görüşleri dile getirdi:

"İkinci bir ittifak olursa ne olur? Mesela; üç parti ittifak oluşturdu, altılı masa içinde. Genel başkanların memleketleri ya da güçlü oldukları illerde listeler oluşturulur, hangi parti güçlüyse diğerleri o ilde liste çıkartmaz. Bu listelerin içinde onların da adayları gösterilir. Hangi parti o illerde güçlüyse onun çatısı altında bir liste oluşumu olur. Ama İstanbul'da her üç parti de ittifak içinde yer alır ama kendi listeleriyle girebilir. Her ile bağlı bir senaryo çalışılıyor. Tüm senaryolar çalışılıyor, bugünden "şudur demek" erken."

ÇATI İTTİFAKI OLACAK MI?

Çatı ittifakı için kurmaylar şöyle konuştu:

" İttifak içinde ikinci ittifak çıkabilir. Çatı ittifakı bu altı partinin çatı ittifakı olur bunun içinden ikinci bir ittifak çıkar. Bu ittifak yüzde 7 barajına göre olur. Yüzde 7’yi geçen üç parti bir araya gelir, iller bazında güçlü olduğu ilde her biri kendi milletvekili listesine diğerleri dahil olur. Bazı illerden üçü birden girer."

CUMHURBAŞKANI ADAYI

Kamuoyunun merak ettiği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda isim vermekten kaçınan kurmaylar," Cumhurbaşkanlığında tek aday olursa ne olur, her parti kendi genel başkanını aday yaparsa ne olur, bunlarla ilgili de çalışılıyor. Kriter ise seçilebilirlik." dediler.

Melih Gökçek'ten Temel Karamollaoğlu'na: "Yaşına başına bak, kendini rezil ediyorsun!"

"Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" diyen Temel Karamollaoğlu'dan çarpıcı çıkış: Üçüncü ittifak olabilir

" Erbakan CHP ile birlikte olurdu" diyen Karamollaoğlu'na Fatih Erbakan'dan olay yaratacak cevap: "CHP ile asla ama asla birlikte olmazdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na olay sözler: "Haddine mi senin ya? Ne zamandan çıktı bu iş?"

Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç yorum! "Necmettin Erbakan yaşasaydı CHP'li olurdu"