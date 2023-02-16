Aminu Umar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aminu Umar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aminu Umar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aminu Umar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aminu Umar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aminu Umar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aminu Umar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aminu Umar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aminu Umar 6 Mart 1995 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aminu Umar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Aminu Umar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bodrumspor futbol takımında oynamaktadır. Bodrumspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aminu Umar'nin Bodrumspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aminu Umarboyu ve yaşı kaç

Aminu Umar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aminu Umar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aminu Umar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aminu Umar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Wikki Tourists

15 Ağu 2013 yılında Samsunspor

1 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2015 yılında Osmanlıspor

31 Temmuz 2018 yılında Ç. Rizespor

30 Haziran 2019 yılında Osmanlıspor

2 Eylül 2019 yılında Ç. Rizespor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Bodrumspor

Aminu Umar kimdir

Aminu Umar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aminu Umar şuan Bodrumspor takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wikki Tourists (-12/2011)

Aminu Umar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

Nijerya Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Aminu Umar nereli

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