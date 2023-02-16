Dever Orgill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dever Orgill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dever Orgill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dever Orgill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dever Orgill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dever Orgill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dever Orgill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dever Orgill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dever Orgill 8 Mart 1990 tarihinde Port Antonio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Dever Akeem Orgill şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dever Orgill Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini You Sports Consulting yapmaktadır. Dever Orgill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bodrumspor futbol takımında oynamaktadır. Bodrumspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dever Orgill'nin Bodrumspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dever Orgill Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deverorgill/

Dever Orgillboyu ve yaşı kaç

Dever Orgill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dever Orgill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dever Orgill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dever Orgill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2007 yılında Vancouver

1 Ağu 2010 yılında St. George's SC

17 Nisan 2013 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2017 yılında Wolfsberger AC

31 Ocak 2019 yılında Ankaragücü

11 Ağu 2020 yılında Antalyaspor

17 Temmuz 2021 yılında Manisa FK

8 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Bodrumspor

Dever Orgill kimdir

Dever Orgill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dever Orgill şuan Bodrumspor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Progressive FC, Titchfield High School

Dever Orgill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

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Dever Orgill nereli

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