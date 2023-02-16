Mert Cayir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Cayir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Cayir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Cayir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Cayir 22 Temmuz 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Çayir şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Cayir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Cayir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bodrumspor futbol takımında oynamaktadır. Bodrumspor takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mert Cayir'nin Bodrumspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mert Cayir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Cayir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mert Cayir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Cayir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Antalyaspor U19

2 Ekim 2020 yılında Bodrumspor

30 Haziran 2021 yılında Antalyaspor U19

8 Eylül 2021 yılında Bodrumspor

Mert Cayir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Cayir şuan Bodrumspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mert Cayir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.