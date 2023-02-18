Anas Moulhami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Moulhami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Moulhami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anas Moulhami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anas Moulhami {dogum-tarihi} tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anas Moulhami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anas Moulhami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia U23 futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia U23 takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Anas Moulhami'nin SC Chabab Mohammedia U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anas Moulhami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anas Moulhami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anas Moulhami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anas Moulhami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında SCCM Reserve

Anas Moulhami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anas Moulhami şuan SC Chabab Mohammedia U23 takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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