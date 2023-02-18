Tidiane Doumbouya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tidiane Doumbouya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tidiane Doumbouya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tidiane Doumbouya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tidiane Doumbouya 2 Ağu 2002 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tidiane Doumbouya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tidiane Doumbouya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia U23 futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia U23 takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tidiane Doumbouya'nin SC Chabab Mohammedia U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tidiane Doumbouya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tidiane Doumbouya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tidiane Doumbouya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tidiane Doumbouya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sacré-Cœur

5 Ocak 2021 yılında SCCM Reserve

Tidiane Doumbouya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tidiane Doumbouya şuan SC Chabab Mohammedia U23 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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