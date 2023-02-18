Ayoub Ballouchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ballouchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Ballouchy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Ballouchy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Ballouchy 15 Mayıs 2002 tarihinde Mohammedia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Ballouchy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. Ayoub Ballouchy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia U23 futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Ayoub Ballouchy'nin SC Chabab Mohammedia U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Ballouchy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Ballouchy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Ballouchy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Ballouchy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Ballouchy şuan SC Chabab Mohammedia U23 takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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