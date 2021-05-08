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Anneler Günü kampanyaları 2021 |Watsons, Trendyol, English Home

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla kullanıcılar Anneler Günü'nde kampanya yapan firmaları araştırmaya başladı. Biz de konuyu araştırıp Watsons, Trendyol, English Home sitelerindeki indirimleri derledik. İşte Anneler Günü kampanyaları 2021...

Anneler Günü kampanyaları 2021 |Watsons, Trendyol, English Home

Kullanıcılar, Anneler Günü'nde kampanya yapan firmaları araştırıyor. Watsons, Trendyol, English Home gibi firmalar anneler günü için müşterilerin yüzünü güldürecek düzeyde indirime gitti. İşte, Anneler Günü kampanyaları 2021...

ANNELER GÜNÜ TRENDYOL KAMPANYASI

Türkiye'nin en büyük online satış platformlarından biri olan Trendyol bu yıl da Anneler Günü için birbirinden güzel ürünlerde kampanyaya gitti. Çalışan anne, yeni bebekli anne, spor yapan anne ve daha birçok uğraş ile ilgilenen anneler için kampanya hazırlandı. 

Anneler Günü kampanyaları 2021 Watsons Trendyol English Home

Trendyol sitesinde en çok tercih edilenler olarak anne-kız kombinleri, anne-oğul kombinleri, robot süpürge, pijama takımı, kahve makinası, çay makinası ve blender yer alıyor. 

Anneler Günü kampanyaları 2021 Watsons Trendyol English Home

Trendyol Anneler Günü'ne özel indirimlerin yer aldığı internet sitesine gitmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

TRENDYOL ANNELER GÜNÜ İNDİRİM LİNKİ

ANNELER GÜNÜ ENGLİSH HOME KAMPANYASI

English Home internet sitesinde birbirinden güzel ev eşyaları Anneler Günü'ne özel indirimle satılmaktadır. Sitede fincan takımı, yemek takımı, yatak örtüsü ve nevresim takımları ürünlerinde indirim yapılmıştır. 

Anneler Günü kampanyaları 2021 Watsons Trendyol English Home Anneler Günü kampanyaları 2021 Watsons Trendyol English Home

Birbirinden şık ve desenli yemek takımlarında müşterinin yüzünü güldürecek düzeyde indirim yapılmaktadır. Mavi desenli 12 parça yemek takımı 229,99 TL yerine 183,99 TL, 24 parça yemek takımı 349,99 TL yerine 279,99 TL, siyah desenli 12 parça yemek takımı ise 229,99 TL yerine 183,99 TL'ye satışa sunulmaktadır.

Anneler Günü kampanyaları 2021 Watsons Trendyol English Home Daha fazla Anneler Günü indirimlerini görmek için aşağıdaki English Home internet sitesi linkine tıklayınız...

ENGLİSH HOME ANNELER GÜNÜ İNDİRİM LİNKİ

WATSONS ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ

Anneler gününe özel sevilen marka Watsons, birçok kişisel bakım ve makyaj gibi ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim yaptı. Anneler Günü'ne özel Maybelline New York Kapatıcı ürününde yüzde 40 indirim uygulandı ve ürün; 99,95 TL'den 59,95 TL'ye düştü. Maybelline New York yelpaze etkili maskara ürününde yüzde 40 indirim uygulandı ve ürünün fiyatı 99,95 TL den 59,95 TL'ye düştü.

Anneler Günü kampanyaları 2021 Watsons Trendyol English Home Anneler Günü kampanyaları 2021 Watsons Trendyol English Home

Sevilen marka Watsons'un diğer ürünlerde uyguladığı indirimi görmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

WATSONS ANNELER GÜNÜ İNDİRİM LİNKİ

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