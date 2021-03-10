Antalya'da 16 yaşındaki genci acı sonu! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 16 yaşındaki Hamza Emin G., bulunduğu 8 katlı apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Hayatını kaybeden gence çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri müdahale ederken çocuğunun yerde yatan cesedini gören anne ise sinir krizi geçirdi.
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10 Mart 2021 Çarşamba 10:27
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