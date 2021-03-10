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  3. Antalya'da 16 yaşındaki genci acı sonu! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Antalya'da 16 yaşındaki genci acı sonu! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 16 yaşındaki Hamza Emin G., bulunduğu 8 katlı apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Hayatını kaybeden gence çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri müdahale ederken çocuğunun yerde yatan cesedini gören anne ise sinir krizi geçirdi.

Antalya'da 16 yaşındaki genci acı sonu! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

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10 Mart 2021 Çarşamba 10:27
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