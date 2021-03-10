Kocaeli'nde kadına şiddet! Eşini dövüp odaya kilitleyerek aç ve susuz bıraktı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Veli Erbaç isimli şahıs, eşi Ayten Erbaç'ı odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı. Yaşananların ardından olayı öğrenen çocukları annelerini o yerden kurtararak kadının sosyal medyada paylaştı. Gelen tepkilerin ardından Veli Erbaç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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