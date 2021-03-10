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  3. Kaza masrafını karşılamayacağını söyleyip kafasına sıktı!

Kaza masrafını karşılamayacağını söyleyip kafasına sıktı!

Samsun'da 31 yaşındaki Ersin Kermen, kullandığı minibüsle geçirdiği trafik kazasının ardından yanında bulundurduğu pompalı tüfekle kendini vurdu. 4 araca çarptıktan sonra kaza masraflarını maddi olarak karşılayamayacağını belirten Kermen, polisin tüm müdahalesine rağmen intihar etti. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

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10 Mart 2021 Çarşamba 09:31
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