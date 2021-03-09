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  3. Klozetten çıkan hayvan ev sahibine panik yaşattı!

Klozetten çıkan hayvan ev sahibine panik yaşattı!

Kamboçya’da bir evde Ray Sopha isimli bir kişi klozette gördüğü kahverengiliği temizlemek için sifona bastı. Bir süre sonra rengin gitse de bir hareketliliğin olduğunu fark eden Sopha, klozetin içinden kobranın çıktığını gördü. Bir süre sonra gözden kaybolan kobranın o anları kameraya anbean böle kaydedildi.

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09 Mart 2021 Salı 13:02
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