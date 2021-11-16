Antisemit ne demek, TDK'ya göre Antisemit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antisemit ne demek? Antisemit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antisemit kelimesi. Peki antisemit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antisemit nedir, antisemit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTİSEMİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antisemit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antisemit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antisemit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yahudilik karşıtı olan



ANTİSEMİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Antisemit bir kitap.

