AÖF sınav kural ihlali nedir? Çevrimiçi (online) sınavda 'Kural İhlali - Geçersiz Sınav' uyarısı ne anlama gelir?

Pandemi sürecinde AÖF öğrencileri vize ve final sınavlarına internet üzerinden online giriş yapıyor. Ancak sınav esnasında bazı adaylar 'Kural İhlali - Geçersiz Sınav' yazısıyla karşılaşıyor. Peki çevrimiçi sınavlarda 'Kural İhlali - Geçersiz Sınav' uyarısı ne demek? AÖF sınav kural ihlali nedir?

AÖF SINAV KURAL İHLALİ NEDİR?

AÖF tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, '' Öğrenci, kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Öğrenci sınav sorularını ve cevaplarını başkasına gösteremez, başkasıyla paylaşamaz, kopyalayamaz ve yayınlayamaz; başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak edemez.

Ayrıca sınavın geçersiz sayılacağı diğer fiiller şunlardır: Kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak veya bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını veya bir kısmını kopa etmek, fotoğrafları çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, öğrenciye duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.'' denildi.

KURAL İHLALİ NEDENİYLE SINAVI GEÇERSİZ SAYILAN ÖĞRENCİNİN DURUMU NE OLACAK?

Sınavda kural ihlali yapan öğrenci tespit edilirse girdiği oturum sınavı geçersiz sayılır. Geçersiz sayılırsa da sıfır puan aldığı kabul edilir ve öğrenci sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez.

ONLİNE SINAVDA GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30 u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

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ÇEVRİMİÇİ SINAVDA SORULACAK AÇIK UÇLU SORULAR NEDİR?

Sınavda daha önce detayları verilen (https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-duyurular/acikogretim-iktisat-ve-isletme-fakulteleri-2020-2021-ogretim-yili-guz-donemi-1606296091 ) 17 lisans programımızda uygulanacak açık uçlu sorulara ilişkin ek bilgiler:

Bir derste iki kısa ve bir uzun cevaplı olmak üzere toplam üç açık uçlu soru yer almaktadır.

Kısa cevaplı bir sorunun puan değeri çoktan seçmeli bir sorunun puan değerine eşittir.

Uzun cevaplı bir sorunun puan değeri 2 çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşittir.

Açık uçlu soruların olduğu derslerde 26 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.

Açık uçlu soruların olduğu derslerde sınav süresi diğer derslerdeki süreyle aynı, ek süre verilmiyor.

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