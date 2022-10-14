Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan artışın ardından motorinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı sonrası dünya genelinde brent petrolün varil fiyatı artmaya devam ediyor. Türkiye'de döviz kurunda da yaşanan artış sonrası motorinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.

Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

ZAM GELECEK

Alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına 15 Ekim Cumartesi (yarın) gününden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın ardından motorinin litre fiyatı 27 TL'yi aşacak. Benzin ve LPG'ye ise zam beklenmiyor.

Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

MOTORİNİN FİYATINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Motorinin fiyatında yaşanan değişimler şöyle:

5 Ekim: 1 lira 10 kuruş (zam)

6 Ekim: 1 lira 39 kuruş (zam)

7 Ekim: 1 lira 53 kuruş (zam)

11 Ekim: 1 lira 39 kuruş (zam)

13 Ekim: 2 lira 13 kuruş (indirim)

Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 14 EKİM 2022 CUMA

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,36 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 14 EKİM 2022 CUMA

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,48 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 14 EKİM 2022 CUMA

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.74 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Araç sahipleri kontak kapatacak! Motorine zam yolda!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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