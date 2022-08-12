Araç sahiplerinin ayağını gazdan çekecek haber! Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Benzine zam yolda...

Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi. Motorine gelen zammın ardından benzine de zam yapılması bekleniyor.

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Dünyada yaşanan Rusya Ukrayna savaşı, koronavirüs salgınıyla birlikte gelen küresel ekonomik kriz tüm ülkeleri etkisi altına almaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmeler ve özellikle döviz kurlarındaki değişimler petrol fiyatlarını da etkiliyor.

Araç sahiplerinin ayağını gazdan çekecek haber! Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Benzine zam yolda...

MOTORİNE ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM YAPILDI

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan değişiklikler ise, benzin, LPG ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak brent petrolün fiyatındaki düşüklük motorine 1 liralık indirim olarak yansımıştı. Daha sonra brent petrolün ve döviz kurlarının artmasıyla motorine 81 kuruşluk zam gelmişti

Araç sahiplerinin ayağını gazdan çekecek haber! Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Benzine zam yolda...

Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre benzine 1 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Araç sahiplerinin ayağını gazdan çekecek haber! Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Benzine zam yolda...

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