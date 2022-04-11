Araç sürücülerine müjdeli haber! Motorine 1,04 indirim geliyor! Tarih belli oldu

Rusya - Ukrayna savaşı ve döviz kurunda yaşanan değişimlerle birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmış, motorinin litre fiyatı 20 TL'nin üzerine çıkmıştı. Ancak son günlerde küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının düşmesi sonrası motorinin litre fiyatında indirim beklentisi oluştu.

İNDİRİM YARIN POMPALARA YANSIYACAK

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL indirim olması bekleniyor.

İndirim gerçekleşirse motorinin fiyatının 20 TL'ye gerileyecek.

BENZİNE DE HAFTA İÇİ İNDİRİM GELEBİLİR

Öte yandan brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi durumunda benzinin litre fiyatına da indirim gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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