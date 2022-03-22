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Brent petrol zirveye çıkınca olanlar oldu! Benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken brent petrol fiyatlarındaki artışın ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek.

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası peş peşe indirimin geldiği akaryakıt fiyatlarına yeniden zam gelecek.

Halk TV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 60 kuruş, motorine ise 1 lira 62 kuruş zam gelecek. 

Brent petrol zirveye çıkınca olanlar oldu! Benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Söz konusu zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 19,70 TL’ye, motorinin litre fiyatının ise 22,25 TL’ye yükselecek.

Brent petrol zirveye çıkınca olanlar oldu! Benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek

NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, gelecek aylarda gerçekleştirilecek toplantılarda 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerinin sinyalini vermesi "şahin" olarak değerlendirilirken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de fiyatlanmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı bugün 116,2 dolar ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrol zirveye çıkınca olanlar oldu! Benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam gelecek

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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