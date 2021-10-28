Aralık ne demek, TDK'ya göre Aralık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aralık ne demek? Aralık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Aralık kelimesi. Peki Aralık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aralık nedir, Aralık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aralık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Aralık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ara

- Uygun, elverişli durum, fırsat

- Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor

- Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel

- Tuvalet

- Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas

- Yarı açık, tam kapanmamış

- Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre

- Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık

- İki nota arasındaki perde uzaklığı

- Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk

- Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık

- Iğdır iline bağlı ilçelerden biri



ARALIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İki masa arasında bir metre aralık var.

- İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu.

- Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır.



ARALIK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- aralık vermek



ARALIK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aralık korozyonu, aralık oyunu, bir aralık, dar aralık, o aralık, hava aralığı, tavan aralığı

