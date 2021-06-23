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Aras Bulut İynemli duyurmuştu! Üç Kuruş dizisi hakkında büyük skandal!

Show Tv'nin sevilen dizilerinden Çukur, 4 sezon sonucu ekranlara veda etmişti. Sevilerek izlenen dizinin Yamaç rolüne hayat veren Aras Bulut İynemli, Çukur severlere, dizinin yeniden başlama ihtimali olduğunu duyurmuş, takipçilerini mutlu etmişti. O haberin arka yüzü resmen ortaya çıktı!

Aras Bulut İynemli duyurmuştu! Üç Kuruş dizisi hakkında büyük skandal!

Çukur dizisinin ekranlara veda eden dizisi Çukur'un finalinde dikkatlerden kaçmayan “İçerde’den çıktık Çukur’a düştük sırada Üç Kuruş” duvar yazısı izleyicide büyük merak uyandırmıştı. İçerde dizisinin ardından Çukur dizisi başlamış ve İçerde dizisinde bulunan birçok karakter Çukur dizisinde yeniden hayat bulmuştu. Duvar yazısını okuyanların akıllarında " Üç Kuruş, Çukur'un devamı mı olacak" soruları belirirken bambaşka bir sey oldu!

Aras Bulut İynemli duyurmuştu! Üç Kuruş dizisi hakkında büyük skandal!

KARAKTER DEĞİŞMEDEN, ÇUKUR'DAN, ÜÇ KURUŞA! 

Beğenilerek takip edilen dizi Çukur, final bölümüyle yürekleri hem ağızlara getirmiş hem de binlerce kişinin gözyaşı dökmesine neden olmuştu. Aniden final kararı alan dizi ekranlara veda ederken ardından ise final bölümünde gizli bir mesajla Çukur’un kardeşi Üç Kuruş’un başlayacağı bildirilmişti.

Çukur dizisinde karakteriyle çok sevilen bir isim ise olduğu gibi Üç Kuruş dizisine geçiyor!  Üç Kuruş dizisi için birçok iddia ortaya atıldı. Her iddia bir gündem yaratırken, bir tanesi adeta bomba etkisi yarattı! İddia hem Çukur hem de Üç Kuruş dizisiyle bağlantılıydı. Taner Ölmez ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun adı geçtiği dizide, bir ismin ise Çukur’dan direkt Üç Kuruş’a aynı karakterle geçeceği ortaya çıktı!

Aras Bulut İynemli duyurmuştu! Üç Kuruş dizisi hakkında büyük skandal!

O İSİM BELLİ OLDU! ALİÇO..

Çukur dizisinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu metod oyuncusu olmasıdan mıdır rolünü oynamıyor resmen yaşıyordu! Dizi severlerin sevgisini kazanan Aliço’nun, Üç Kuruş dizisinde hiçbir değişiklik olmadan, aynı Aliço karakteriyle diziye katılacağı iddialar arasında yerini aldı. Sevilen oyuncu ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Aras Bulut İynemli duyurmuştu! Üç Kuruş dizisi hakkında büyük skandal!

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Kuruş dizisinin Eylül ayında ekranlarda olacağı tahmin ediliyor. Dizideki başrol oyuncuları henüz kesinleşmeyen dizinin, aksiyon ve dram tarzında olacağı biliniyor.

 

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